Buongiorno dalla Borsa 26 giugno 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

vendite al dettaglio

Unieuro

Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,65%; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 14.891,48 punti, in calo dell'1,00%.porta a casa un calo dello 0,25%, con chiusura a 32.698,8 punti. In forte ribasso, che mostra una discesa dell'1,78% e archivia la seduta a 10.862 punti.. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso.è stabile, riportando un moderato -0,03%; poco mosso, che mostra un -0,06%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,08%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -2,06%. Rosso per, che sta segnando un calo dello 0,50%.Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia consumatori, di Vendita di Case Nuove e degli Ordini beni durevoli. I mercati sono in attesa dell'Indice IFO della Germania, in previsione stamattina.