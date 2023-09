Buongiorno dalla Borsa 4 settembre 2023 - [video]

Dow Jones

Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 34.837,71 punti; al contrario, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 15.490,86 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Oggi il mercato di New York è chiuso per la Festa del Lavoro.riporta un guadagno dello 0,70%, terminando a 32.939,2 punti.amplia la performance positiva dell'1,29% e chiude a 10.599 punti.. Sulla stessa scia rialzista ilavanza dello 0,48%; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,57%; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,60%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +0,95% sul precedente. Modesto guadagno per, che avanza di poco a +1,25%.È previsto mercoledì dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PMI composito, che dell'ISM non manifatturiero. In Unione Europea domani i mercati sono in attesa del PMI composito. È previsto mercoledì sempre dall'Unione Europea l'annuncio delle Vendite al Dettaglio.