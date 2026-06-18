Scuola, Anief partecipa a tavolo tecnico PNRR e mette in luce criticità e ritardi

"Si è tenuto presso il Ministero dell'Istruzione unguidato dalla dottoressa Montesarchio. Come organizzazione sindacale abbiamo sottoposto al tavolo tutte leche stanno interessando le scuole da ormai troppo tempo a iniziare dalnella validazione delletrasmesse da tempo da parte dell'amministrazione o iche costringono le scuole aper ottemperare le obbligazioni assunte con gli operatori economici o per poter pagare il personale interno che ha lavorato a questi progetti".E' quanto spiega, Capo dipartimento, mettendo a nudo alcune delle criticità che stanno interessando il mondo della scuola rispetto ai progetti del Piano di Ripresa e Resilienza."L'amministrazione - prosegue il sindacalista - si è impegnata a raccogliere anche leche arriveranno da parte della nostra organizzazione sindacale. Abbiamo chiesto e ottenuto unsu tutti i progetti a costi standard, mediante una FAQ che dovrà essere pubblicata a breve. Così come abbiamo chiesto una nota di chiarimento specifica e più dettagliata per laCi è stato specificato che, a seguire le rendicontazioni con scadenza al 15 ottobre saranno ancheche le scuole potranno fare su tutte le progettualità del PNRR entro il 15 ottobre stesso: DM106, campus didattici e tutte le progettualità relative ai progetti PNRR 65-66-170"."Abbiamo anche chiesto ildei DM 175 e 176, Agenda Sud e Agenda Nord. Un lavoro che volge al termine con la. Ma attenzione aiche potranno essere effettuati dagli enti controllori".