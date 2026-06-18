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Scuola, Anief partecipa a tavolo tecnico PNRR e mette in luce criticità e ritardi

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"Si è tenuto presso il Ministero dell'Istruzione un tavolo tecnico con unità di missione PNRR guidato dalla dottoressa Montesarchio. Come organizzazione sindacale abbiamo sottoposto al tavolo tutte le criticità che stanno interessando le scuole da ormai troppo tempo a iniziare dal ritardo nella validazione delle rendicondazioni trasmesse da tempo da parte dell'amministrazione o i ritardi degli stessi revisori dei conti che costringono le scuole a ricorrere agli anticipi di cassa per ottemperare le obbligazioni assunte con gli operatori economici o per poter pagare il personale interno che ha lavorato a questi progetti".

E' quanto spiega Alberico Sorrentino, Capo dipartimento Anief Condir, mettendo a nudo alcune delle criticità che stanno interessando il mondo della scuola rispetto ai progetti del Piano di Ripresa e Resilienza.

"L'amministrazione - prosegue il sindacalista - si è impegnata a raccogliere anche le segnalazioni specifiche che arriveranno da parte della nostra organizzazione sindacale. Abbiamo chiesto e ottenuto un chiarimento sull'utilizzo dei costi indiretti su tutti i progetti a costi standard, mediante una FAQ che dovrà essere pubblicata a breve. Così come abbiamo chiesto una nota di chiarimento specifica e più dettagliata per la proroga delle progettualità al 15 ottobre. Ci è stato specificato che, a seguire le rendicontazioni con scadenza al 15 ottobre saranno anche gli affidamenti e i collaudi che le scuole potranno fare su tutte le progettualità del PNRR entro il 15 ottobre stesso: DM106, campus didattici e tutte le progettualità relative ai progetti PNRR 65-66-170".

"Abbiamo anche chiesto il rinvio della scadenza per le attività formative dei DM 175 e 176, Agenda Sud e Agenda Nord. Un lavoro che volge al termine con la chiusura del PNRR entro dicembre 2026. Ma attenzione ai controlli che potranno essere effettuati dagli enti controllori entro i prossimi 5 anni".

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