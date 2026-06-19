Intesa Sanpaolo: nasce il monitor per la geografia delle fragilità e delle disuguaglianze

Intesa Sanpaolo avvia il "Monitor per la Geografia delle Fragilità e delle Disuguaglianze", un nuovo progetto di ricerca nato dalla collaborazione tra Intesa Sanpaolo per il Sociale, la struttura della Banca guidata da Carlo Messina dedicata ai programmi di contrasto delle disuguaglianze e a favore dell'inclusione sociale, l'AICCON Research Center, il centro di ricerca di Intesa Sanpaolo SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno e il Research Department di Intesa Sanpaolo.Lo studio si prefigge di, non più riconducibili al solo reddito dei territori, bensì a un intreccio di fattori economici, demografici, occupazionali e sociali. Il Monitor analizza in modo sistemico le dinamiche territoriali italiane a livello provinciale,, organizzati in 11 domini e 37 dimensioni, che spaziano dal lavoro al reddito, dalla salute all'istruzione, dall'inclusione sociale alla qualità dei servizi, fino alle componenti ambientali e produttive.Paolo Bonassi, Chief Social Impact Officer Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: "Il Monitor conferma quanto le disuguaglianze siano fenomeni complessi e non lineari, capaci di manifestarsi in modo diverso da territorio a territorio. In questa prospettiva, Intesa Sanpaolo, con la sua capacità di coniugare la dimensione economica e sociale, vuole svolgere un. Le analisi del Monitor saranno utili a orientare l'azione della Banca. Con una vocazione evolutiva e aperta, Intesa Sanpaolo lo mette a disposizione di istituzioni, imprese e attori sociali del Terzo settore per contribuire a creare valore sociale e favorire un impatto sempre più significativo".Gregorio De felice, Chief Economist e Responsabile Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, ha invece dichiarato: "L'aspetto peculiare di questo strumento è che unisce diverse variabili:. Le fragilità sociali sono strettamente legate a questi fattori. In teoria, una maggiore crescita economica può ridurre le disuguaglianze, ma non è detto che vada sempre così: una crescita molto forte e 'selvaggia' potrebbe creare, nel mondo capitalistico,. Un'altra variabile cruciale è la demografia: una popolazione che invecchia accentua le disuguaglianze perché le persone più mature spenderanno meno per i beni intermedi e di più per la sanità o altri servizi, richiedendo maggiori risorse pubbliche per le pensioni e l'assistenza. A tutto questo si aggiunge il, in particolare l'intelligenza artificiale, che può dare un grande contributo in termini di crescita; anche in questo caso, però,e accessibile a tutti, altrimenti rischia di diventare un ulteriore fattore di disuguaglianza".Andrea Forghieri, Executive Director di Intesa Sanpaolo per il Sociale, ha dichiarato: "Il Monitor evidenzia come ci sia ancora un, ad esempio nel caso delle persone che non studiano e non lavorano (NEET) e che si trovano in difficoltà. Questo si contrappone alladi chi è già laureato: si tratta di un divario a cui poniamo una particolare attenzione, poichéche alimentano le disuguaglianze e amplificano i divari".Paolo Venturi, Direttore di Aiccon Research Center, ha infine dichiarato: "Questo progetto rappresenta uno strumento per. Fino ad oggi, queste sono state osservate e certificate principalmente per attivare soluzioni ex-post. Lo sguardo della Banca sulle disuguaglianze è invece molto più evoluto, perché, legandole a fattori sociali, ambientali e relazionali. Oggi sappiamo, ad esempio, che gran parte del malessere delle persone deriva dalla solitudine, un fattore difficilmente catturabile dalle metriche tradizionali".Dall'analisi emerge la rilevanza del capitale umano come il maggiore amplificatore in termini di crescita territoriale. Dove lavoro, imprese, redditi e servizi crescono insieme emergono circuiti virtuosi di sviluppo e coesione. Al contrario, elevati livelli di disoccupazione giovanile si associano a una minore partecipazione democratica, mentresotto il profilo economico e sociale. La relazione positiva tra occupazione e benessere non è necessariamente lineare. Tuttavia, in territori a bassa densità abitativa e con popolazione più anziana, la presenza di lavoro non si traduce automaticamente in una migliore qualità della vita., anche in territori considerati tradizionalmente virtuosi. Al contrario, in contesti più strutturati, la sinergia tra lavoro, servizi sanitari, prevenzione e dinamiche demografiche contribuisce a rafforzare il benessere complessivo. Inoltre, legalità e sicurezza non evolvono automaticamente con lo sviluppo economico., pur confermandosi il divario noto tra Nord e Sud,, nella quale convivono dati positivi in territori periferici o depressi erilevando che le traiettorie di sviluppo non sono statiche e che anche interventi mirati possono contribuire a ridurre i divari esistenti.Tra gli aspetti più innovativi dello studio è lo squilibrio tra: sistemi sanitari non sempre coerenti con le esigenze delle comunità locali, carenza di servizi per l'infanzia che limitano l'occupazione femminile e l'insufficienza dell'offerta socioassistenziale destinata alla popolazione anziana.Particolarmente innovativa è la, che mette in relazione icon le. Questa analisi evidenzia squilibri tra domanda e offerta di servizi in ambiti chiave come la sanità, i servizi per l'infanzia, l'inclusione educativa e l'assistenza agli anziani. Tali squilibri interessano anche territori considerati tradizionalmente virtuosi, indicando una "geografia delle fragilità" più complessa e meno prevedibile.