Giornata nera per la Borsa di New York, che affonda con una discesa del 9,99%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che chiude la giornata a 7.263,65 punti, in forte calo del 9,27%. In forte calo il(-6,08%), come l'indice cinese (-1,00%)., che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee. In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,33%; vola, con una marcata risalita del 3,09%; svettache segna un importante progresso del 2,95%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +12,91% sul precedente. Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 19,46%.Annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 0,7%, e, dove il valore è 1,4%. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo dell'Italia, in previsione lunedì.