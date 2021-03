1 minuto in Borsa 2 marzo 2021 - [video]

viaggi e intrattenimento

telecomunicazioni

spread

, mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori precedenti.Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto(+2,47%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore(-0,91%).In lieve rialzo lo, che si posiziona a +101 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,70%.Tra lepiù importanti,, pari a 0,9%.con valore pari a 6%. Domani si attende dall'Unione Europea l'annuncio sul PMI composito, e dall'Italia la diffusione del PIL.Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove al ribasso, in sintonia con ilche tratta a 13.231 punti.