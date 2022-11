Buongiorno dalla Borsa 10 novembre 2022 - [video]

Tokyo

Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dello 0,88%, archiviando la giornata a 27.105,2 punti. Affonda sul mercato, che esibisce un -3,24% e chiude la seduta a 10.401,8 punti., mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. Sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,33%; resta vicino alla parità(-0,18%); sottotonoche mostra una limatura dello 0,33%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,89%. Rosso per, che sta segnando un calo del 2,08%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi al Consumo e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. I mercati sono in attesa della Produzione industriale dell'Italia, in previsione sempre stamattina. Domani è in programma il dato sui Prezzi al Consumo della Germania.