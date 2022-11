Buongiorno dalla Borsa 22 novembre 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Francoforte

Londra

Parigi

energia

Tenaris

A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 33.700,28 punti; al contrario, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 11.553,45 punti, in calo dell'1,06%.Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto +0,12%, terminando le negoziazioni a 27.921,8 JPY.segna un mediocre calo dello 0,41%, terminando gli scambi a 11.134,5 punti.Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei.. Ferma, che segna un quasi nulla di fatto; composta, che cresce di un modesto +0,61%; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +2,59% sul precedente. Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,12%.Si attende domani nel pomeriggio la diffusione della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan dagli Stati Uniti, che pubblicherà anche il Vendita di Case Nuove, oltre al PMI composito ed alle Scorte di Petrolio.