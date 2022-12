Buongiorno dalla Borsa 5 dicembre 2022 - [video]

Dow Jones

A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 34.429,88 punti; al contrario, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 11.994,26 punti.Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente +0,15%, archiviando la seduta a 27.820,4 punti.lievita dello 0,92% e archivia la seduta a 11.323,3 punti., mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,35%; sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,08%; pensosa, con un calo frazionale dello 0,34%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -0,41%. Giornata fiacca per, che tratta in ribasso dell'1,26%.Si attende stamattina dall'Unione Europea la diffusione del PMI composito e delle Vendite al Dettaglio. Si attende ancora questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI servizi e del PMI composito.