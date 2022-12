Buongiorno dalla Borsa 7 dicembre 2022 - [video]

Dow Jones

Segno meno in chiusura per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,03%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che chiude la giornata a 11.549,69 punti, in forte calo del 2,01%.Ribasso per, in flessione dello 0,72%, termina le contrattazioni a 27.686,4 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto +0,17%, terminando le negoziazioni a 11.418,8 punti., mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,28%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,27%; ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,92%. Contenuto ribasso per, che mostra una flessione dell'1,44%.In Germania, annunciata la Produzione industriale, pari a -0,1%. È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio del PIL su base sia annuale che trimestrale. Sempre stamattina è in programma il dato sulle Vendite al Dettaglio dell'Italia.