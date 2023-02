Buongiorno dalla Borsa 7 febbraio 2023 - [video]

Dow Jones

, con ilche si attesta a 33.891,02 punti; al contrario, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 12.464,51 punti.Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente -0,03%, archiviando la seduta a 27.685,5 punti. Chiude sulla parità, che propone sul finale un +0,12% e archivia gli scambi a 11.926,9 punti.Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei.. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,34%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,29%; pensosa, con un calo frazionale dello 0,20%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,36% sul precedente. Scambia in profit, che lievita del 2,15%.In Germania, annunciata la Produzione industriale, pari a -3,1%. Domani, in Italia, saranno pubblicate le Vendite al Dettaglio. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio, previsto sempre domani nel pomeriggio. In Germania giovedì i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo.