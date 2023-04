Buongiorno dalla Borsa 17 aprile 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

beni industriali

Nexi

, con ilche lima lo 0,42%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 13.079,52 punti.Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente +0,07%, archiviando la seduta a 28.514,8 punti.riporta un guadagno dello 0,37%, terminando a 11.843,4 punti., che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,41%; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,48%; guadagno moderato per, che avanza dello 0,31%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,08% sul precedente. Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,20%.È previsto stamattina dall'Italia l'annuncio dei Prezzi al Consumo su base sia annuale che mensile. Domani sono in programma dalla Germania la pubblicazione dell'Indice ZEW, e dal Regno Unito quella delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.