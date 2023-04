Buongiorno dalla Borsa 21 aprile 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

beni per la casa

MARR

, con ilche lascia sul parterre lo 0,33%; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il, che scivola a 12.985,98 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,33% e archivia la seduta a 28.564,4 punti. Affonda sul mercato, che esibisce un -2,26% e chiude la seduta a 11.452,2 punti.. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; ferma, che segna un quasi nulla di fatto.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,19% sul precedente. Seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,64%.Distribuito il dato sulle Vendite al Dettaglio del Regno Unito, pari a -0,9%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio del PMI composito. È previsto lunedì dalla Germania l'annuncio dell'Indice IFO. Negli Stati Uniti martedì i mercati sono in attesa della Fiducia consumatori.