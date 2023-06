Pensioni, parte il tavolo con il Ministro Calderone. Le proposte di Cisal

"Laoggi è più che mai decisa ade su quanto sarà l'assegno. Purtroppo, sappiamo tutti che col sistema contributivo puro si arriva, addirittura, a prendere". Lo ricorda, Presidente del sindacatoe segretario conferale. E come cambiarlo? Certamente partendo dal, per non pesare sui budget dell'INPS - sottolinea il sindacalista - e poi cominciare ad, quei contributi che non fruttano, ed idove non ci sono né dei rischi elevati né dei guadagni elevati, dopo aver messo da parte una certa percentuale"., certamente non si può lavorare tutta una vita per poi non poter vivere dignitosamente nel momento in cui si va in pensione", conclude Pacifico.