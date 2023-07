Buongiorno dalla Borsa 3 luglio 2023 - [video]

Dow Jones

, con ilin aumento dello 0,84%; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +1,6% termina a quota 15.179,21 punti. Oggi la borsa americana chiuderà anticipatamente per l'Independence Day.Brilla, in aumento dell'1,70%, chiude a 33.753,3 punti.allunga timidamente il passo dello 0,53% e chiude a 11.084,8 punti., che si muovono sulla stessa onda rialzista. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,26%; resta vicino alla parità(+0,1%); resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,24%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +3,89% sul precedente. Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,89%.Pubblicati in, pari a 49,8 punti, e, che si attesta su 5 punti. Stamattina è in programma il dato sul PMI manifatturiero dell'Unione Europea. Sempre questo pomeriggio è in programma il dato sull'ISM manifatturiero degli Stati Uniti.