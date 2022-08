Buongiorno dalla Borsa 26 agosto 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

Eems

, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,98%; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +1,75% termina a quota 13.143,58 punti.riporta un guadagno dello 0,57%, terminando a 28.641,4 punti. Chiude sulla parità, che propone sul finale un +0,06% e archivia gli scambi a 12.104 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,41%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,58%; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,47%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +0,95% sul precedente. Bene, con un rialzo del 3,24%.È previsto martedì sia dalla Germania che dalla Spagna l'annuncio dei Prezzi al Consumo. Si attende dall'Unione Europea la diffusione di M3, previsto stamattina. Sempre questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulla Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan.