Buongiorno dalla Borsa 6 ottobre 2022 - [video]

A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 30.273,87 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 11.573,18 punti.Anche oggi Borse cinesi chiuse per festività.guadagna bene e porta a casa un +0,7%, terminando la sessione a 27.311,3 punti., che si muovono sulla stessa onda rialzista. Ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,91%;avanza dello 0,30%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,46%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1,58% sul precedente. Bene, con un rialzo del 2,53%.Si attende domani dalla Germania la diffusione della Produzione industriale e delle Vendite al Dettaglio. È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio delle Vendite al Dettaglio. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, previsto sempre questo pomeriggio.