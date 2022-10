Buongiorno dalla Borsa 11 ottobre 2022 - [video]

Dow Jones

Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,32%; sulla stessa linea, ilha perso l'1,02%, terminando la seduta a 10.926,97 punti.In forte ribasso, che mostra una discesa del 2,64% e archivia la seduta a 26.401,3 punti.allunga timidamente il passo dello 0,53% e chiude a 10.577,8 punti., che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,49%; tentenna, con un modesto ribasso dello 0,68%; pensosa, con un calo frazionale dello 0,29%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -2,50%. Si muove in perdita, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,16% sui valori precedenti.Pubblicato, pari a 2,3%, e, pari a 25.500 unità. Si attende domani dall'Unione Europea e dal Regno Unito la diffusione della Produzione industriale.