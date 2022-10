ASviS - Finanza sostenibile e Patto di Milano: segui la DIRETTA STREAMING

Laè un elemento sempre più centrale nell'ambito dellee delloe va quindi misurato con una certa accuratezza e con elementi di natura oggettiva. Di qui la necessità di utilizzarerelative a tutti e tre gli aspetti della sostenibilità (criteri- Environment, Social, Govenance).Un vuoto normativo in un settore ancora vergine sta per essere colmato da diverse organizzazioni sovranazionali. In, la Direttiva europea sul Report di sostenibilità (Csrd) attribuisce all’, organo di consulenza in materia di rendicontazione della Commissione europea, il compito di elaborare iper le aziende europee, che dovranno essere utilizzati per la predisposizione dei Report di Sostenibilità (Esrs). Parallelamente,le, si sta sviluppando un altro processo di standardizzazione del Report di Sostenibilità da parte del neonato, che opera nell’ambito della Fondazione Ifrs.Laeuropee è improntata, da un lato, all'per questa tematica, dall'atro lato c'èper la mole e la complessità dei nuovi dati che si dovranno gestire e pubblicare in via obbligatoria.E così, nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, ilsulla "Finanza per lo sviluppo sostenibile" ed il Gruppo, insieme alla(O.i.b.r.) organizzano un evento volto ad approfondire gli aspetti della standardizzazione e le relative implicazioni per le imprese.è il titolo dell'evento organizzato dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) per venerdì 14 ottobre 2022, all'Auditorium del Palazzo delle Esposizioni a Roma.