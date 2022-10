Buongiorno dalla Borsa 18 ottobre 2022 - [video]

Dow Jones

Sessione euforica per Wall Street, con ilche mostra in chiusura un balzo dell'1,86%; sulla stessa linea, chiude in corsa il, che termina gli scambi a 11.062,53 punti.amplia la performance positiva dell'1,42% e chiude a 27.156,1 punti.allunga timidamente il passo dello 0,36% e chiude a 11.162,3 punti., al pari delle principali Borse Europee che trattano in positivo.avanza dell'1,04%; denaro su, che registra un rialzo dello 0,76%; si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,89%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +2,92% sul precedente. Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,70%.Si attende domani dall'Unione Europea e dal Regno Unito la diffusione dei Prezzi al Consumo. In Germania stamattina i mercati sono in attesa dell'Indice ZEW. Ancora questo pomeriggio, negli Stati Uniti, sarà pubblicata la Produzione industriale.