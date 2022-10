Buongiorno dalla Borsa 19 ottobre 2022 - [video]

Dow Jones

, con ilche avanza a 30.523,8 punti; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,77% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 11.147,74 punti.conclude in progresso dello 0,37%, archiviando la sessione a 27.257,4 punti. Seduta in calo per, che retrocede dell'1,43% e chiude a 11.027,2 punti.. Resta indietro Piazza Affari che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti. Poco mosso, che mostra un +0,09%; resta vicino alla parità(-0,01%); sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,18%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +0,97% sul precedente. Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,43%.Annunciati i Prezzi al Consumo del Regno Unito, pari a 10,1%. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo dell'Unione Europea, in previsione stamattina. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio, previsto sempre questo pomeriggio. Domani nel pomeriggio, ancora negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sul PhillyFed.