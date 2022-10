Buongiorno dalla Borsa 26 ottobre 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

chimico

Aquafil

, che porta a casa un guadagno dell'1,07% sul; sulla stessa linea, chiude in corsa il, che termina gli scambi a 11.669,99 punti.allunga timidamente il passo dello 0,67% e chiude a 27.431,8 punti.segna un mediocre calo dello 0,51%, terminando gli scambi a 10.639,8 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una spinta definita. Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,30%; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -2,28%. Ribasso per, che passa di mano in perdita del 3,95%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio e di Vendita di Case Nuove. Sempre stamattina è in programma il M3 dell'Unione Europea. È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio del PIL.