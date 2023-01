Buongiorno dalla Borsa 3 gennaio 2023 - [video]

Francoforte

Londra

Parigi

vendite al dettaglio

Basicnet

Oggi la Borsa di Tokyo è chiusa per festività, riaprirà invece Wall Street dopo la pausa di ieri.lievita dello 0,92% e archivia la seduta a 11.117,1 punti., che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia. Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,21%; ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1,24% sul precedente. Allunga timidamente il passo, che tratta con un modesto progresso dell'1,31%.Questo pomeriggio si attende dalla Germania l'annuncio sui Prezzi al Consumo, e dagli Stati Uniti la diffusione del PMI manifatturiero. Ancora stamattina è in programma il dato sul Tasso di Disoccupazione della Germania. Domani è in programma il dato sul PMI composito dell'Unione Europea.