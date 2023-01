Buongiorno dalla Borsa 9 gennaio 2023 - [video]

Dow Jones

A New York, chiude in deciso rialzo il(+2,13%), che raggiunge i 33.630,61 punti; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il, che arriva a 11.040,35 punti.Oggi la Borsa diè chiusa per festività.amplia la performance positiva dello 0,73% e chiude a 11.450,2 punti., mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori precedenti. Andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,16%; sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,17%; poco mosso, che mostra un -0,05%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,02% sul precedente. Moderatamente al rialzo la prestazione di, che scambia con una variazione percentuale dell'1,49%.In Germania, annunciata la Produzione industriale, pari a 0,2%. Si attende stamattina dall'Unione Europea e dall'Italia la diffusione del Tasso di Disoccupazione. I mercati sono in attesa della Produzione industriale della Francia, in previsione domani.