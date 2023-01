Buongiorno dalla Borsa 11 gennaio 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

energia

Saipem

suldello 0,56%; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dello 0,88% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.amplia la performance positiva dell'1,03% e chiude a 26.446 punti.segna un mediocre calo dello 0,59%, terminando gli scambi a 11.439,4 punti., che si muovono sulla stessa onda rialzista.avanza dello 0,23%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,16%; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,20%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1,09% sul precedente. Avanza, che guadagna bene, con una variazione del 2,37%.Si attende domani dalla Cina e dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi al Consumo. In Italia stamattina i mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio. Ancora questo pomeriggio è in programma il dato sulle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti.