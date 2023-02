Buongiorno dalla Borsa 6 febbraio 2023 - [video]

Dow Jones

A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 33.926,01 punti, con uno scarto percentuale dello 0,38%; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che si ferma a 12.573,36 punti, in netto calo dell'1,79%.conclude in progresso dello 0,67%, archiviando la sessione a 27.693,7 punti. Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dell'1,18%, archiviando la giornata a 11.912,6 punti., che fanno un passo indietro. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,63%; deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia; soffre, che evidenzia una perdita dello 0,81%.Il settore, con il suo -1,45%, si attesta come peggiore del mercato. Composto ribasso per, in flessione del 2,47% sui valori precedenti.È previsto stamattina sia dall'Unione Europea che dall'Italia l'annuncio delle Vendite al Dettaglio. È previsto domani dalla Germania l'annuncio della Produzione industriale. Mercoledì, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio.