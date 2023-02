Buongiorno dalla Borsa 23 febbraio 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

It Way

, con ilche lima lo 0,26%; al contrario, resta piatto il, con chiusura su 12.066,27 punti.Oggi la Borsa diè chiusa per festività (Emperor's Birthday) mentre chiude sulla parità, che propone sul finale un -0,13% e archivia gli scambi a 11.884,3 punti., che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia. Composta, che cresce di un modesto +0,36%; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,25%; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,46% sul precedente. Apprezzabile rialzo per, in guadagno del 3,79% sui valori precedenti.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PIL, delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e delle Scorte di Petrolio.È previsto ancora stamattina dall'Unione Europea l'annuncio dei Prezzi al Consumo.