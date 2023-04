Buongiorno dalla Borsa 13 aprile 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

sanitario

Eukedos

Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 33.646,5 punti; al contrario, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 12.848,35 punti, in calo dello 0,89%.conclude in progresso dello 0,26%, archiviando la sessione a 28.157 punti. Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dell'1,20%, archiviando la giornata a 11.740,8 punti., che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia.è stabile, riportando un moderato +0,17%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,12%; ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,90%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +0,98% sul precedente. Scambia in profit, che lievita dell'1,69%., pari a 7,4%.con valore pari a -0,2%. Si attende stamattina dall'Unione Europea e dall'Italia la diffusione della Produzione industriale.