Buongiorno dalla Borsa 18 aprile 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

sanitario

, con ilche ha messo a segno un +0,3%; al contrario, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 13.087,71 punti.allunga timidamente il passo dello 0,51% e chiude a 28.658,8 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto -0,05%, terminando le negoziazioni a 11.849,1 punti.. Sulla stessa scia rialzista il. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,26%; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,30%; guadagno moderato per, che avanza dello 0,22%.Apprezzabile rialzo (+1,01%) a Milano per il compartoPubblicati in, pari a 28.200 unità, e, che si attesta su 3,8%. Stamattina è in programma il dato sull'Indice ZEW della Germania. Si attende dall'Unione Europea la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto domani.