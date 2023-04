Buongiorno dalla Borsa 20 aprile 2023 - [video]

Dow Jones

A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 33.897,01 punti, con uno scarto percentuale dello 0,23%; al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni il, fermandosi a 13.088,71 punti.Chiude sulla parità, che propone sul finale un +0,18% e archivia gli scambi a 28.657,6 punti.porta a casa un calo dello 0,50%, con chiusura a 11.701,5 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; ferma, che segna un quasi nulla di fatto.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -2,19%. Retrocede, con un ribasso del 3,47%.È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PhillyFed, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. I mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio del Regno Unito, in previsione domani. I mercati sono in attesa del PMI composito degli Stati Uniti, in previsione sempre domani nel pomeriggio.