Buongiorno dalla Borsa 27 aprile 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

Eems

, con ilche lascia sul parterre lo 0,68%; al contrario, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 12.806,48 punti.Chiude sulla parità, che propone sul finale un +0,15% e archivia gli scambi a 28.457,7 punti.conclude in progresso dello 0,25%, archiviando la sessione a 11.213,2 punti., che fanno un passo indietro. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,39%; poco mosso, che mostra un 0%; tentenna, con un modesto ribasso dello 0,21%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -2,38%. Si muove verso il basso, con una flessione del 2,78%.In Spagna, il valore delle Vendite al Dettaglio è 0,5%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PIL e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Domani, in Germania l'agenda prevede il dato sul Tasso di Disoccupazione.