Buongiorno dalla Borsa 4 maggio 2023 - [video]

, con ilche lascia sul parterre lo 0,80%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che chiude a 13.030,21 punti.Oggi la Borsa di Tokyo è chiusa per festività (Greenery Day) mentreporta a casa un calo dello 0,58%, con chiusura a 11.273 punti., in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità. Piccola perdita per, che scambia con un -0,58%; sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,36%; tentenna, che cede lo 0,63%.Il settore, con il suo -1,41%, si attesta come peggiore del mercato. Sottotono, che passa di mano con un calo del 4,25%.Domani si attende dall'Unione Europea l'annuncio sulle Vendite al Dettaglio, e dalla Francia la diffusione della Produzione industriale. Si attende dall'Unione Europea la diffusione del PMI composito, previsto stamattina. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, previsto sempre questo pomeriggio.