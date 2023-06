Buongiorno dalla Borsa 12 giugno 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

alimentare

Campari

Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 33.876,78 punti; al contrario, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 14.528,36 punti.allunga timidamente il passo dello 0,52% e chiude a 32.434 punti.guadagna bene e porta a casa un +0,8%, terminando la sessione a 10.880,5 punti.per il, al pari delle principali Borse Europee, che scambiano sopra la parità. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,56%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,22%; composta, che cresce di un modesto +0,6%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,10% sul precedente. Progresso di scarsa entità per, che scambia in salita dell'1,11%.È previsto domani sia dalla Germania che dalla Spagna l'annuncio dei Prezzi al Consumo. Sempre domani sono in programma dalla Germania la pubblicazione dell'Indice ZEW, e dal Regno Unito quella del Tasso di Disoccupazione.