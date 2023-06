Buongiorno dalla Borsa 15 giugno 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

costruzioni

Carel Industries

, che termina con un calo dello 0,68% sul; al contrario, ilguadagna lo 0,70% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 15.005,69 punti.Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente -0,05%, archiviando la seduta a 33.485,5 punti. Ottima performance per(+1,73%), che archivia la giornata a 11.174,7 punti., che fanno un passo indietro. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,25%; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,30%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,52%. Frazionale ribasso per, che scambia con una perdita dell'1,25%.Pubblicati i Prezzi al Consumo della Francia, pari a 5,1%. In Giappone, il valore degli Ordini macchinari core è 5,5%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PhillyFed e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.