Buongiorno dalla Borsa 16 giugno 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

STMicroelectronics

Wall Street termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 34.408,06 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dell'1,20% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.riporta un guadagno dello 0,66%, terminando a 33.706,1 punti.guadagna bene e porta a casa un +1,12%, terminando la sessione a 11.307,8 punti.. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità. Andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,01%; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,27%; poco mosso, che mostra un +0,15%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,59%. Debole la giornata per, che passa di mano con un calo dello 0,75%.È previsto stamattina dall'Italia l'annuncio dei Prezzi al Consumo su base sia mensile che annuale. Sempre stamattina è in programma il dato sui Prezzi al Consumo dell'Unione Europea. Sempre questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulla Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan.