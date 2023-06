Buongiorno dalla Borsa 20 giugno 2023 - [video]

Francoforte

La Borsa di New York ieri è rimasta chiusa per festività.Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente +0,06%, archiviando la seduta a 33.388,9 punti.conclude in progresso dello 0,25%, archiviando la sessione a 11.302,7 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una chiara direzione. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,47%; sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,13%; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,23%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,86%. Rosso per, che sta segnando un calo del 2,38%.È previsto giovedì dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle Scorte di Petrolio, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Nel Regno Unito domani i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo. Venerdì, in Spagna, sarà pubblicato il PIL.