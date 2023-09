Buongiorno dalla Borsa 7 settembre 2023 - [video]

Dow Jones

, che termina con un calo dello 0,57% sul; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 15.371,44 punti, in calo dello 0,88%.Seduta in calo per, che retrocede dello 0,75% e chiude a 32.991,1 punti. In forte ribasso, che mostra una discesa dell'1,72% e archivia la seduta a 10.334 punti., che fanno un passo indietro. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,28%; deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,28%. Rosso per, che sta segnando un calo dell'1,86%.In Germania, il valore della Produzione industriale è -0,8%. Si attende stamattina dall'Unione Europea la diffusione del PIL, sia per la base annuale che per quella trimestrale. In Italia sempre stamattina i mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio.