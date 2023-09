Buongiorno dalla Borsa 11 settembre 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

New York

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

viaggi e intrattenimento

Juventus

; al contrario, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 15.280,23 punti, in prossimità dei livelli precedenti.mostra un frazionale ribasso dello 0,43% e archivia la seduta a 32.467,8 punti.lievita dell'1,01% e archivia la seduta a 10.385,8 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,45%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,61%; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,60%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +2,61% sul precedente. Bene, con un rialzo del 3,62%.Domani si attende dalla Germania l'annuncio sull'Indice ZEW e dal Regno Unito la diffusione del Tasso di Disoccupazione, mentre in Spagna saranno pubblicati i Prezzi al Consumo. È previsto stamattina dall'Italia l'annuncio della Produzione industriale.