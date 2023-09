Buongiorno dalla Borsa 13 settembre 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

vendite al dettaglio

Unieuro

, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 34.645,99 punti; al contrario, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 15.289,74 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,21% e archivia la seduta a 32.706,5 punti. Ribasso per, in flessione dell'1,13%, termina le contrattazioni a 10.256,9 punti., che fanno un passo indietro. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,44%; senza slancio, che negozia con un -0,18%; piccola perdita per, che scambia con un -0,37%.Il settore, con il suo -2,35%, si attesta come peggiore del mercato. Ribasso per, che tratta in perdita del 4,19% sui valori precedenti.Nel Regno Unito, il valore della Produzione industriale è -0,7%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi al Consumo e delle Scorte di Petrolio. Si attende dall'Unione Europea la diffusione della Produzione industriale, previsto sempre stamattina.