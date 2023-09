Buongiorno dalla Borsa 26 settembre 2023 - [video]

Dow Jones

, chiudendo la giornata su 34.006,88 punti; al contrario, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 14.768,9 punti.Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dell'1,11%, archiviando la giornata a 32.315,1 punti.segna un mediocre calo dello 0,54%, terminando gli scambi a 10.066 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una spinta definita. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,55%; giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,27%; sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,78%.Il settore, con il suo -1,50%, si attesta come peggiore del mercato. Pressione su, che tratta con una perdita del 3,77%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia consumatori e di Vendita di Case Nuove. Domani è in programma il M3 dell'Unione Europea. Ancora domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio.