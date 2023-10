Buongiorno dalla Borsa 4 ottobre 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

automotive

Stellantis

Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dell'1,29% sul; sulla stessa linea, ilha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 14.565,62 punti.In forte ribasso, che mostra una discesa del 2,28% e archivia la seduta a 30.526,9 punti mentre la Borsa cinese è chiusa per festività., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una spinta definita. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,48%; sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,02%; piccola perdita per, che scambia con un -0,29%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,70%. Seduta in ribasso per, che mostra un decremento del 2,41%.Si attende stamattina dall'Unione Europea la diffusione del PMI composito e delle Vendite al Dettaglio. È previsto sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle Scorte di Petrolio, che degli Occupati ADP.