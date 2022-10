Buongiorno dalla Borsa 5 ottobre 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Francoforte

Londra

Parigi

automotive

Ferrari

, con il, che mette a segno un guadagno del 2,80%; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che termina a 11.582,54 punti.Ancora oggi Borse cinesi chiuse per festività.riporta un guadagno dello 0,48%, terminando a 27.120,5 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una direzione definita. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,59%; piccola perdita per, che scambia con un -0,56%; seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,72%.Il settore, con il suo -1,29%, si attesta come peggiore del mercato. Lieve ribasso per, che presenta una flessione dell'1,37%.In Francia, annunciata la Produzione industriale, pari a 2,4%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia dell'ISM non manifatturiero, che degli Occupati ADP. I mercati sono in attesa del PMI composito dell'Unione Europea, in previsione sempre stamattina.