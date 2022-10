Buongiorno dalla Borsa 20 ottobre 2022 - [video]

Dow Jones

, che scende a 30.423,81 punti, con uno scarto percentuale dello 0,33%; sulla stessa linea, depressa nel finale il, che chiude sotto i livelli della vigilia a 11.103,38 punti.Seduta in calo per, che retrocede dello 0,92% e chiude a 27.007 punti. Ribasso per, in flessione dell'1,43%, termina le contrattazioni a 11.027,2 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una direzione definita. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,64%; tentenna, con un modesto ribasso dello 0,40%; sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,16%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,17%. Debole la giornata per, che passa di mano con un calo dell'1,42%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PhillyFed e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Domani, nel Regno Unito l'agenda prevede il dato sulle Vendite al Dettaglio. I mercati sono in attesa del PMI composito degli Stati Uniti, in previsione lunedì.