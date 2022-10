Buongiorno dalla Borsa 27 ottobre 2022 - [video]

Dow Jones

, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 31.839,11 punti; al contrario, ilha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 11.405,9 punti.segna un mediocre calo dello 0,32%, terminando gli scambi a 27.345,2 punti. Ottima performance per(+1,68%), che archivia la giornata a 10.818,3 punti., colpiti da vendite sparse. Sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,12%; resta vicino alla parità(+0,05%); contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,49%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -2,52%. Rosso per, che sta segnando un calo del 2,88%.È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l'annuncio del PIL, delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e degli Ordini beni durevoli. Domani è in programma il dato sul PIL della Germania.