Buongiorno dalla Borsa 16 novembre 2022 - [video]

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

automotive

Pininfarina

Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dello 0,88%, archiviando la giornata a 27.105,2 punti. In forte ribasso, che mostra una discesa del 3,24% e archivia la seduta a 10.401,8 punti., così come a Piazza Affari, che scambia sulla parità. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,46%; composta, che cresce di un modesto +0,32%;è stabile, riportando un moderato +0,13%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -0,91%. Seduta in ribasso per, che mostra un decremento del 2,75%.Nel Regno Unito, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 11,1%. In Giappone, il valore degli Ordini macchinari core è 4,6%. È previsto stamattina dall'Italia l'annuncio dei Prezzi al Consumo su base sia mensile che annuale.