Buongiorno dalla Borsa 3 febbraio 2023 - [video]

A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 34 053.94 punti; al contrario, balzo del, che archivia la giornata a 12 803.14 punti.allunga timidamente il passo dello 0.39% e chiude a 27 509.5 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0.63% e archivia la seduta a 12 054.3 punti., che fanno un passo indietro. Seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0.90%; senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; discesa modesta per, che cede un piccolo -0.66%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1.66%. Ribasso per, che presenta una flessione del 2.67%.Distribuito il dato sulla Produzione industriale della Francia, pari a 1.1%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del Tasso di Disoccupazione e del PMI servizi. Sempre stamattina è in programma il dato sul PMI composito dell'Unione Europea.