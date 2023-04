Buongiorno dalla Borsa 12 aprile 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

vendite al dettaglio

Unieuro

, con ilche sale dello 0,29% a 33.684,79 punti; al contrario, cede alle vendite il, che chiude a 12.964,16 punti.allunga timidamente il passo dello 0,57% e chiude a 28.082,7 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto -0,02%, terminando le negoziazioni a 11.874,4 punti., così come a Piazza Affari, che tratta sulla parità. Senza slancio, che negozia con un +0,11%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,18%;è stabile, riportando un moderato +0,11%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +0,62% sul precedente. Scambia di poco sopra la parità, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,31%.Annunciati gli Ordini macchinari core del Giappone, pari a -4,5%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio e dei Prezzi al Consumo. Domani, in Germania l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo.