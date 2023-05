Buongiorno dalla Borsa 10 maggio 2023 - [video]

Dow Jones

Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 33.561,81 punti; al contrario, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 13.201,11 punti.porta a casa un calo dello 0,41%, con chiusura a 29.122,2 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto +0,08%, terminando le negoziazioni a 11.134,1 punti.Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con la borsa di Milano che si allinea alla cautela imperante in Europa. Poco mosso, che mostra un +0,01%; sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,14%; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,26%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +0,51% sul precedente. Avanza, che guadagna bene, con una variazione del 3,21%.In Germania, il valore dei Prezzi al Consumo è 7,2%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi al Consumo e delle Scorte di Petrolio. I mercati sono in attesa della Produzione industriale dell'Italia, in previsione sempre stamattina.