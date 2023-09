Buongiorno dalla Borsa 6 settembre 2023 - [video]

Dow Jones

Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,56%; al contrario, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 15.508,24 punti, in prossimità dei livelli precedenti.allunga timidamente il passo dello 0,62% e chiude a 33.241 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,22% e archivia la seduta a 10.517,5 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una chiara direzione. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,4%; tentenna, con un modesto ribasso dello 0,64%; pensosa, con un calo frazionale dello 0,68%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,68%. Lieve ribasso per, che presenta una flessione dell'1,25%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI composito, del PMI servizi e dell'ISM non manifatturiero. Sempre stamattina, in Unione Europea l'agenda prevede il dato sulle Vendite al Dettaglio.