Buongiorno dalla Borsa 4 ottobre 2022 - [video]

, con ilche mostra in chiusura un balzo del 2,66%; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che termina a 11.229,73 punti.Anche oggi le Borse di Shanghai e, sono chiuse per festività.è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,96%), archiviando le contrattazioni a 26.992,2 punti., così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. In primo piano, che mostra un forte aumento dell'1,56%; buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,06%; decolla, con un importante progresso dell'1,61%.Apprezzabile rialzo (+2,60%) a Milano per il comparto. Avanza, che guadagna bene, con una variazione del 2,71%.È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia dell'ISM non manifatturiero, che degli Occupati ADP. Sempre domani saranno diffusi il dato sul PMI composito dall'Unione Europea, e il dato sulla Produzione industriale dalla Francia.